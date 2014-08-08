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В аварии под Керчью пострадали четыре человека

В Ленинском районе 11 августа днем столкнулись «Тойота» и «Хундай». Пресс-служба ГИБДД Крыма сообщила подробности происшествия, - передает Керчь.ФМ. Так, 62-летняя водитель «Тойоты» не выбрала безопасную скорость движения, заснула за рулем, выехала на встречную полосу движения, где автомобиль столкнулся с «Хундай», под управлением 26-летнего водителя. В результате ДТП пострадали: Водитель автомобиля ТОЙОТА КАМРИ, Диагноз: закрытый перелом грудины, ушиб грудной клетки, закрытый перелом медиальной лодыжки, ушибленная рана левой голени. Водитель автомобиля Хундай Солярис, 1991 г.р., Диагноз: ушибленная рана левого коленного сустава, закрытый перелом 4, 6,7 ребер слева, резанная рана лица щеки, ушиб грудной клетки. Пассажир автомобиля Хундай Солярис, 1989 г.р., Диагноз: ушибленная рана волокнистой части головы, переносицы, ушибленная гематома средней трети левого плеча, закрытый перелом 7-го ребра слева, ушиб грудной клетки, ушиб левого локтевого сустава. Пассажир автомобиля Хундай Солярис, 1946 г.р., Диагноз: закрытый перелом костей таза, закрытый перелом латеральной мыщелки левой большеберцовой кости. Закрытый перелом грудины, закрытый перелом 4-5 ребра справа, травматический шок, ссадины туловища конечностей.

Служба новостей Керчь.ФМ

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