Роспотребнадзор выявил случай заболевания крымской геморрагической (конго-крымской) лихорадкой в Ленинском районе Крыма. Об этом Крыминформу сообщила исполняющая обязанности начальника отдела эпидемиологического надзора межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю Сакине Суфьянова, - передает Керчь.ФМ

По её словам, для Крыма лихорадка является природным очаговым заболеванием, которое переносят клещи.

«Несмотря на то, что диагностика очаговых природных инфекций несовершенна, в этом году один случай конго-крымской лихорадки зарегистрировали в Ленинском районе», – сообщила Суфьянова.

Она также отметила, что заболевание характерно для всего Южного федерального округа. Чаще всего оно протекает со смазанными симптомами, поэтому не всегда фиксируется медиками.

«Данное заболевание регистрируется во всём Южном федеральном округе: в Краснодарском крае, Ростовской области, Астрахани. Для нашего региона это природное очаговое заболевание, – рассказала специалист. – А вообще она у нас (в регионе), возможно, протекает в каких-то других формах, с другими нозологическими группами».

В Роспотребнадзоре также сообщили, что с начала года в Крыму зарегистрировано 55 случаев заболевания иксодовым клещевым боррелиозом, а случаев вирусного клещевого энцефалита не зарегистрировано.

«С начала года в лечебно-профилактические организации полуострова по поводу присасывания клещей обратились 3,3 тысячи человек, в том числе 1 535 детей, что не превышает среднемноголетние показатели», – говорится в сообщении Роспотребнадзора.