В Керчи 13 августа примерно в 4 утра неизвестные подожгли баннер одного из туристических агентств в центре города. Об этом Керчь.ФМ сообщила представитель фирмы.

На записях камер видеонаблюдения видно, что двое молодых парней подошли к баннеру и целенаправленно подожгли его. Через какое-то время мужчины сами же потушили возгорание и ушли.

По данному поводу хозяйка фирмы написала заявление в полицию. Кроме баннера сгорел усилитель сотовый связи. В результате, неизвестные причинили материальный ущерб турагентству в размере 13 тыс рублей.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали, что в момент поджога мимо проходили люди. Просьба к тем, кто стал очевидцем происшествия позвонить по телефону: +79780144105, Ирина