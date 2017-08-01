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На правах рекламы

«Развивалочка» приглашает

Основные направления деятельности: Подготовка к школе, интеллектуальное и личностное развитие;

Формирование навыков обучения и общения;

Развитие интереса к учебе (развивающие игры и занятия); Занятие включает в себя: изучение окружающего мира;

развитие речи; Чтение;

развитие внимания, мышления, памяти и воображения;

формирование элементарных математических представлений;

• развитие творческих способностей;

развитие мелкой моторики. Запись детей по тел.: +79787212630 Ждем Вас по адресу: ул. БУЛЬВАР ПИОНЕРОВ ,1\7 Мы находимся в помещении ООО «ЭЛИКОН»

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