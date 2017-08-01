Основные направления деятельности:
- Подготовка к школе, интеллектуальное и личностное развитие;
- Формирование навыков обучения и общения;
- Развитие интереса к учебе (развивающие игры и занятия);
Занятие включает в себя:
- изучение окружающего мира;
- развитие речи; Чтение;
- развитие внимания, мышления, памяти и воображения;
формирование элементарных математических представлений;
• развитие творческих способностей;
- развитие мелкой моторики.
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