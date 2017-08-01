Мечтаете о карьере в фитнес индустрии?
Желаете работать в дружном коллективе единомышленников?
В поиске рабочего места с достойными условиями работы?
Первый женский фитнес клуб города Керчь GO!SPORT ждет Вас!
Открылась вакансия " тренер групповых и персональных программ " с целью расширения спектра услуг клуба.
Мы в поиске новых талантливых инструкторов!
GO!SPORT - это не просто место, где созданы комфортные условия для работы, это место, где хочется развиваться в сфере фитнеса и здорового образа жизни, обретая новые знания и навыки.
Присоединяйтесь к сплоченной команде тренеров и армии трудолюбивых посетительниц нашего клуба!
Контактное лицо: Пятницкая Татьяна Александровна (фитнес-директор),
+7 (918) 688-808-9 (за детальной информацией и для записи на собеседование).