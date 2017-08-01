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Мечтаете о карьере в фитнес индустрии?

Желаете работать в дружном коллективе единомышленников?

В поиске рабочего места с достойными условиями работы?

Первый женский фитнес клуб города Керчь GO!SPORT ждет Вас!

Открылась вакансия " тренер групповых и персональных программ " с целью расширения спектра услуг клуба.

Мы в поиске новых талантливых инструкторов!

GO!SPORT - это не просто место, где созданы комфортные условия для работы, это место, где хочется развиваться в сфере фитнеса и здорового образа жизни, обретая новые знания и навыки.

Присоединяйтесь к сплоченной команде тренеров и армии трудолюбивых посетительниц нашего клуба!

Контактное лицо: Пятницкая Татьяна Александровна (фитнес-директор),

+7 (918) 688-808-9 (за детальной информацией и для записи на собеседование).