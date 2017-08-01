Сегодня на совещании с участием вице-премьера Правительства Крыма Владимира Серова Сергей Аксенов дал надежду керчанам, чьи квартирах по разным причинам были отключены от системы централизованного теплоснабжения, избавиться от долгов по отоплению и изнурительных судебных тяжб. Советующее заявление Сергей Аксёнов озвучил на совещании, которое транслировалось в прямом эфире по радио Крым, - передает Керчь.ФМ

«Наложите мораторий, своим распоряжением приостановите все рассмотрения в судах различных инстанций. Раз тепло не поставляли, то и нечего даже попытки делать, чтобы с кого-то что-то взыскать. Полностью заморозьте. Оставьте людей в покое. По муниципалитетам разошлите ситуацию, в том числе руководителям муниципальных образований. Главы должны за граждан биться за своих, коллеги, а не просто соглашаться с тем, что с них(граждан) взыскивают то, чего им никогда не поставлялось. Пусть люди уже, которые не получают тепло, платят за коммунальные услуги - за свет, за газ.

Все, тема закрыта», - заключил Аксенов.