В Керчи 16 августа на улице Ворошилова произошел еще один порыв. Ранее мы писали, что 23 июня начала течь вода около дома №23. На сегодняшний день трубу прорвало дальше по улице. Вода стекает прямо на проезжую часть. Об этом Керчь.ФМ сообщили постоянные читатели

«Воды нет второй день, как можно жить так летом. Мне кажется Борлаков должен нам воду собственноручно привозить, раз не может распределить работу так, чтобы порывы вовремя устранялись. По району дети уже бегают в резиновых сапогах. Начальник водоканала скрывается, диспетчер хамит и говорит, что проблемы не только в нашем районе. Еще диспетчер заявила, что мол нужно трубы все менять, чтоб прорывов не было, но денег нет. Так я ей говорю за воду вам платим значит деньги есть. Говорит не нравится жалуйтесь куда хотите», - написала керчанка.

Напомним, директор керченского водоканала игнорирует Керчь.ФМ и проблемы с водой