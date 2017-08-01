На правах рекламы

Для разных возрастных групп!

Спешите записаться! +7 978 78 20 448

Данный курс предназначен для начинающего пользователя, снабжен большим количеством визуальных и практических материалов.

В образовательном процессе будет использоваться современное оборудование и актуальное программное обеспечение.

Начало обучения в сентябре!

В ПРОГРАММЕ:

Типы устройств и разъемов. Работа в Windows 10:

начало и завершение работы;

основные понятия: диск, файл, папка, ярлык, программа, «Мой компьютер», «Корзина» и др.;

рабочий стол, меню пуск, панель задач, проводник;

параметры и персонализация;

работа с текстом;

работа с фото, аудио и видео;

подключение к интернету.

Использование Интернета:

браузеры;

поисковые системы;

почтовые сервисы;

облачные хранилища;

социальные сети;

покупка и продажа в интернете;

сервисы обмена сообщениями и видео звонки;

путешествия;

картографические сервисы.

Защита компьютера от вредоносного ПО:

антивирусы;

основные правила защиты;

обман в интернете.

Полезные программы.

По завершении курса вы станете полноценным пользователем ПК!

Ждем Вас, дорогие родители, бабушки, дедушки и конечно же, дети!

Ждем вас по адресу: Г.КЕРЧЬ, УЛ. ГАГАРИНА, 32 (напротив ПУДа, район Оптика)

УЛ. ОРДЖОНИКИДЗЕ, 12 (Аршинцево, ЖРК)

https://vk.com/abcd_club

************************

ПРИГЛАШАЕМ НА ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ!

Будут предоставлены презентации кружков Клуба. Вы сможете подробнее узнать о нас и записаться на занятия.

Вход свободный.

Ждем Вас по адресу:

2 сентября : ул. Гагарина,32 (напротив ПУДа) в 11:00 ч.

3 сентября: ул. Орджоникидзе, 12 (управление ЖРК, 2-й этаж) в 11:00 ч.