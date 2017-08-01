Для разных возрастных групп!
Спешите записаться! +7 978 78 20 448
Данный курс предназначен для начинающего пользователя, снабжен большим количеством визуальных и практических материалов.
В образовательном процессе будет использоваться современное оборудование и актуальное программное обеспечение.
Начало обучения в сентябре!
В ПРОГРАММЕ:
- Типы устройств и разъемов.
- Работа в Windows 10:
- начало и завершение работы;
- основные понятия: диск, файл, папка, ярлык, программа, «Мой компьютер», «Корзина» и др.;
- рабочий стол, меню пуск, панель задач, проводник;
- параметры и персонализация;
- работа с текстом;
- работа с фото, аудио и видео;
- подключение к интернету.
- Использование Интернета:
- браузеры;
- поисковые системы;
- почтовые сервисы;
- облачные хранилища;
- социальные сети;
- покупка и продажа в интернете;
- сервисы обмена сообщениями и видео звонки;
- путешествия;
- картографические сервисы.
- Защита компьютера от вредоносного ПО:
- антивирусы;
- основные правила защиты;
- обман в интернете.
- Полезные программы.
По завершении курса вы станете полноценным пользователем ПК!
Ждем Вас, дорогие родители, бабушки, дедушки и конечно же, дети!
Ждем вас по адресу: Г.КЕРЧЬ, УЛ. ГАГАРИНА, 32 (напротив ПУДа, район Оптика)
УЛ. ОРДЖОНИКИДЗЕ, 12 (Аршинцево, ЖРК)
************************
ПРИГЛАШАЕМ НА ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ!
Будут предоставлены презентации кружков Клуба. Вы сможете подробнее узнать о нас и записаться на занятия.
Вход свободный.
Ждем Вас по адресу:
2 сентября : ул. Гагарина,32 (напротив ПУДа) в 11:00 ч.
3 сентября: ул. Орджоникидзе, 12 (управление ЖРК, 2-й этаж) в 11:00 ч.