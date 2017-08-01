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До 31 августа СДЕЛАЙТЕ ВКУСНЫЙ заказ в ЕшьБери на сумму от 900 рублей и ПОЛУЧИТЕ 1л натурального домашнего ЛИМОНАДА БЕСПЛАТНО!

✔ Сочная ароматная ПИЦЦА от 139 рублей!

✔ Домашний лимонад и ягодный компот

✔ Полезные овощные салаты

✔ Пышные ПИРОГИ с мясом и грибами, сыром и шпинатом

✔ Сладкие пироги с ягодами, творогом, чизкейки

✔ Домашние вареники с картофелем и пельмени

Наслаждайтесь КРУГЛОСУТОЧНО!

В «ЕшьБери» в центре города, рядом с ТЦ «Таир».

Звоните +7 978 819 80 46 и мы ДОСТАВИМ Ваш заказ в любое место в городе!

Доставка по городу от 600 руб. – БЕСПЛАТНО*!

Сделать ЗАКАЗ также можно через удобную онлайн-форму вконтакте: https://vk.com/eshbery?w=app5708398_-126500421

Адрес: Автовокзал, ул. Еременко, рядом с ТЦ «Таир»

Тел.: +7 978 819 80 46

Режим работы: круглосуточно

Вконтакте: vk.com/eshbery

ЗАКАЗАТЬ онлайн: https://vk.com/eshbery?w=app5708398_-126500421

Адрес: Автовокзал, ул. Еременко, рядом с ТЦ «Таир»

Тел.: +7 978 819 80 46

Режим работы: круглосуточно

Вконтакте: vk.com/eshbery

ЗАКАЗАТЬ онлайн: https://vk.com/eshbery?w=app5708398_-126500421

*С 8:00 до 20:00 - ДОСТАВКА при заказе от 600 руб. - БЕСПЛАТНО (Аршинцево, Капканы, Мичурино, Деревня Войково - 150 руб.) С 20:00 до 08:00 - ДОСТАВКА платная, согласно тарифа в Ваш район