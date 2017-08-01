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✔ Домашний лимонад и ягодный компот
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✔ Сладкие пироги с ягодами, творогом, чизкейки
✔ Домашние вареники с картофелем и пельмени
Наслаждайтесь КРУГЛОСУТОЧНО!
В «ЕшьБери» в центре города, рядом с ТЦ «Таир».
Звоните +7 978 819 80 46 и мы ДОСТАВИМ Ваш заказ в любое место в городе!
Доставка по городу от 600 руб. – БЕСПЛАТНО*!
Сделать ЗАКАЗ также можно через удобную онлайн-форму вконтакте: https://vk.com/eshbery?w=app5708398_-126500421
Адрес: Автовокзал, ул. Еременко, рядом с ТЦ «Таир»
Тел.: +7 978 819 80 46
Режим работы: круглосуточно
Вконтакте: vk.com/eshbery
ЗАКАЗАТЬ онлайн: https://vk.com/eshbery?w=app5708398_-126500421
Адрес: Автовокзал, ул. Еременко, рядом с ТЦ «Таир»
Тел.: +7 978 819 80 46
Режим работы: круглосуточно
Вконтакте: vk.com/eshbery
ЗАКАЗАТЬ онлайн: https://vk.com/eshbery?w=app5708398_-126500421
*С 8:00 до 20:00 - ДОСТАВКА при заказе от 600 руб. - БЕСПЛАТНО (Аршинцево, Капканы, Мичурино, Деревня Войково - 150 руб.) С 20:00 до 08:00 - ДОСТАВКА платная, согласно тарифа в Ваш район