На правах рекламы

Надоело долго искать запчасти?



Для любого автолюбителя ремонт автомобиля превращается в блуждания и беготню между рынком, автомагазинами и СТО, в поиске адекватной цены и качественного сервиса.

И, зачастую, мы сталкиваемся с завышенными ценами, и не всегда хорошим сервисом в нашем городе. Поэтому мы стараемся, чтобы Вам было комфортно с нами работать.

Покупая у нас на «Пятой Передаче», Вы получаете ряд преимуществ:



- все детали можно найти в одном месте

- консультацию и помощь по вопросам подбора автозапчастей

- предложение лучшей цены из предлагаемых

-бесплатная доставка

- возможность оплаты несколькими способами



Мы обеспечиваем нужными деталями и расходными материалами не только клиентов, являющихся частными лицами.

Выгодные коммерческие предложения и большой ассортимент делают магазин надежным партнером для автобаз, СТО, автомастерских.

Мы, автомобилисты, все разные, но есть одно, что нас объединяет!

«Пятая Передача»

Интернет-магазин: www.керчь.пятаяпередача.рф

Мы в соц. сетях: vk.com/avtozapchastikerch

e.mail: [email protected]

Наш офис: ул. Генерала Петрова, 29Б, Бизнес-цент "Андреевский" оф. 30

Звоните нам: +7 978 131-22-7