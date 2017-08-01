Надоело долго искать запчасти?
Для любого автолюбителя ремонт автомобиля превращается в блуждания и беготню между рынком, автомагазинами и СТО, в поиске адекватной цены и качественного сервиса.
И, зачастую, мы сталкиваемся с завышенными ценами, и не всегда хорошим сервисом в нашем городе. Поэтому мы стараемся, чтобы Вам было комфортно с нами работать.
Покупая у нас на «Пятой Передаче», Вы получаете ряд преимуществ:
- все детали можно найти в одном месте
- консультацию и помощь по вопросам подбора автозапчастей
- предложение лучшей цены из предлагаемых
-бесплатная доставка
- возможность оплаты несколькими способами
Мы обеспечиваем нужными деталями и расходными материалами не только клиентов, являющихся частными лицами.
Выгодные коммерческие предложения и большой ассортимент делают магазин надежным партнером для автобаз, СТО, автомастерских.
Мы, автомобилисты, все разные, но есть одно, что нас объединяет!
«Пятая Передача»
Интернет-магазин: www.керчь.пятаяпередача.рф
Мы в соц. сетях: vk.com/avtozapchastikerch
e.mail: [email protected]
Наш офис: ул. Генерала Петрова, 29Б, Бизнес-цент "Андреевский" оф. 30
Звоните нам: +7 978 131-22-7