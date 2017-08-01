На правах рекламы

Магазин «Сокол» поздравляет охотников с открытием охотничьего сезона и приглашает всех по адресу: город Керчь, ул. Курсантов 12А, пополнить запасы и посмотреть новинки для охоты.

Также в магазине «Сокол» большой выбор одежды и обуви для активного отдыха, сувенирные и туристические наборы, военная фурнитура и одежда, сейфы, рюкзаки и многое другое.

Наша страничка в Контакте https://vk.com/sokolkerch



Магазин работает с 9 до 17, в субботу с 9 до 15. Выходной - воскресенье.

Телефон +7(978)109-50-90

Мы находимся: ул.Курсантов 12А