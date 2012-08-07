В Новосибирской области закончились поиски шестнадцатилетнего местного жителя Андрея Сарваева, который 13 августа забрал из дома свои личные вещи, деньги, документы и ушел. Родители предположили, что сын уехал в Крым. Об этом сообщает Байкал, - передает Керчь.ФМ

Дело в том, что этим летом семья отдыхала на полуострове в районе Керчи. Андрею там очень понравилось и по возвращении домой он заявил родителям, что хочет жить в Крыму и все равно туда уедет жить. Даже автостопом.

К счастью, подросток далеко не уехал. Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» нашли Андрея в дачном посёлке возле села Плотниково под Новосибирском, где он гостил у знакомых. Ему посоветовали прийти в полицию, чтобы закрыть дело о его исчезновении и уладить отношения с родителями. Мальчик последовал совету волонтеров и сейчас уже находится дома.