В Керчи 16 августа на улице Архиепископа Луки Войно-Ясенецкого, произошло ДТП. Снова снесли дорожный знак, ограничивающий перемещение транспорта выше 2,5 метров, который устанавливали неоднократно в этом году, - передает Керчь.ФМ.

На этот раз шлагбаум снес автобус. На месте работали сотрудники ГИБДД.

Напомним, 22 марта, водитель минифургона снес этот знак, после мужчина самостоятельно его установил на прежнее место. После этого его заново установили, но через пару дней его снесла маршрутка. Однако, 11 марта его восстановили. Затем снова установили и опять снесли. Но 10 мая он в четвертый раз появился на привычном месте.