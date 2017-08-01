Начат набор на обучение с 01.10.2017 года
Стоимость обучения:
Колледж – 25 000 руб./год.
Бакалавриат, специалитет – 29 000 руб./год,
Магистратура – 33 000 руб./год.
Набор ведется по следующим направлениям:
Бакалавриат
|
Наименование направления
|
Профили
|
Юриспруденция (получение лицами второго или последующего высшего образования!!!)
|
- Уголовно-правовой;
- Гражданско-правовой;
- Финансово-правовой;
- Государственно-правовой;
- Международно-правовой;
|
Журналистика
|
Журналистика: общий профиль
|
Реклама и связи с общественностью
|
- Реклама и связи с общественностью в коммерческой сфере
|
Документоведение и архивоведение
|
- Документационное обеспечение управления;
|
Экономика
|
- Бухгалтерский учет, анализ и аудит;
- Коммерция;
- Мировая экономика;
- Налоги и налогообложение;
- Финансы и кредит;
- Экономика предприятий и организаций;
- Страхование;
- Рынок ценных бумаг;
- Банковское дело
|
Менеджмент
|
- Маркетинг;
- Управление человеческими ресурсами;
- Финансовый менеджмент;
- Антикризисное управление;
- Производственный менеджмент
|
Государственное и муниципальное управление
|
-Государственное и муниципальное управление в социальной сфере;
-Региональное управление;
-Муниципальное управление;
-Государственная и муниципальная служба
|
Бизнес-информатика
|
- Бизнес-информатика: общий профиль;
- Электронный бизнес
|
Прикладная информатика
|
-Прикладная информатика в экономике;
-Прикладная информатика в менеджменте;
-Прикладная информатика в социальной сфере
Специалитет
|
Наименование специальности
|
Специализация
|
Таможенное дело
|
-Общая «Таможенные платежи и валютное регулирование»
|
Экономическая безопасность
|
-Судебная экономическая экспертиза
|
Правовое обеспечение национальной безопасности
|
- Уголовно-правовой
- Гражданско-правовой
Магистратура
|
Наименование направления
|
Профили
|
Юриспруденция
|
Административное, финансовое право
|
Журналистика
|
Проблемы культуры
|
Экономика
|
- Мировая экономика;
- Финансы и кредит
|
Государственное и муниципальное управление
|
Государственное и муниципальное управление в социальной сфере
|
Бизнес-информатика
|
Информационная бизнес-аналитика
|
Менеджмент
|
Инновационный менеджмент
Колледж МФЮА
|
Наименование специальности
|
Квалификация
|
|
Право и организация социального обеспечения
|
Юрист
|
Документационное обеспечение управления и архивоведение
|
Специалист по документационному обеспечению управления, архивист
|
|
Реклама
только Москва
|
Специалист по рекламе
|
|
Банковское дело
|
Специалист банковского дела
|
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
|
Бухгалтер
|
Страховое дело
|
Специалист страхового дела
|
Земельно-имущественные отношения
|
Специалист по земельно-имущественным отношениям
|
Прикладная информатика (по отраслям)
|
Техник-программист
|
Компьютерные сети
|
Техник по компьютерным сетям
|
Компьютерные системы и комплексы
|
Техник по компьютерным системам
|
Информационные системы (по отраслям)
|
Техник по информационным системам
|
Программирование в компьютерных системах
|
Техник-программист
Представитель в г. Керчи тел+7 978 740 09 14; +7 916 659 38 01
Бессрочная гослицензия 90Л01 № 0008398 от 23.04.2015 г.
Госаккредитация 90А01 № 0001392 от 01.06.2015 г.
Информация об Университете см. на сайтах:
http://www.mfua.ru
http://www.do.mfua.ru/