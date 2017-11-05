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Открылся офис продаж квартир в ЖК «Жемчужина Боспора” по ул. Свердлова – Ушинского, часы работы с 9:00 -18:00 пн-суб

Строительная компания ООО «ГурзуфЛайф» совместно с агентством недвижимости «Kerch-Invest» запустил проект по строительству жилого комплекса «Жемчужина Боспора» на пересечении улиц Свердлова и Ушинского. Компания ООО «ГурзуфЛайф» занимается строительством элитной недвижимости на южном берегу Крыма и имеет все необходимые разрешительные документы на строительство в Керчи.

«Жемчужина Боспора» – это современный, комфортабельный жилой комплекс, аналогов которому нет в нашем городе. При строительстве жилого дома в каждой квартире предусмотрено индивидуальное отопление с котлами фирмы «BAXI», энергосберегающие окна, пятикамерный профиль с коричневой ламинацией. На крыше комплекса будут размещены места отдыха и детские площадки, а по периметру крыши для обеспечения безопасности жильцов будет установлено ограждение из бронестекла. Жилой комплекс «Жемчужина Боспора» представляет собой 277 квартир в 8 этажном доме на 7 подъездов, подземную парковку на 117 мест, 6-этажный паркинг на 160 мест, гостевой паркинг на 40 авто. Дом утеплят снаружи, установят пандусы для людей с ограниченными физическими возможностями. Территория жилого комплекса охраняемая, по периметру будут установлены камеры видеонаблюдения.

КОНТАКТЫ

Г. КЕРЧЬ, УЛ. СВЕРДЛОВА

+7 (978) 944-04-04

+7 (978) 837-10-02

http://bosporpearl.ru/

[email protected]