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У нас вы можете повысить свой разряд или получить новую рабочую специальность

Повышение квалификации рабочей специальности означает возможность занимать определённую должность выше той, на которой рабочий трудится сейчас, а также повышение заработной платы путём увеличения оклада ставки умножением на коэффициент соответствующий определённому тарифу.

Чтобы повысить квалификацию рабочей специальности необходимо получить определённое образование или же пройти курсы подготовки специалистов, школы труда или курсы производственно-технических технологий, опять же, в зависимости от занимаемой должности. Обязательным будет повышение квалификации трудящегося при повышении его должности. В случае если необходимый разряд, класс или чин для такой должности уже есть, необходимо будет подтвердить свою квалификацию.

Мы проводим обучение и выдачу удостоверений в Керчи

по более 160 рабочим специальностям :

Электро-газосварщик

Жестянщик

Стропальщик

Машинист крана

Кровельщик

Слесарь-ремонтник

Персонал, обслуживающий сосуды, работающие под давлением

Оператор котельной

Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций

Водитель погрузчика

Газосварщик

Бетонщик

Штукатур

Каменщик

Маляр

И многое другое ………

Наша компания также рада Вам предложить следующие виды услуг:

Аутсорсинг по охране труда (мы внесены в реестр аккредитованных организаций, которые имеют право заниматься охраной труда на предприятиях) – от 7000 рублей/месяц

Проведение специальной оценки условий труда (СОУТ) 1200 рублей/1 р.м.

Разработка пакета документов по охране труда для Вашего предприятия – от 7000 рублей/месяц

Дистанционное обучение без отрыва от производства

Разработка и ведение кадрового делопроизводства и охраны труда.

Проведение внутренней проверки охраны труда.

Консультирование по трудовому законодательству.

Разработка всей необходимой документации и инструкций по охране труда.

Абонентское сопровождение и консультирование трудового законодательства

Участие наших специалистов в расследовании несчастных случаев

Предоставление интересов и защиты Вашей организации

Помощь в организации обучения по охране труда, пожарной безопасности и т.д.

тел. +7 (978) 74-00-911

тел. +7 (978) 010-42-24

www.expert-tk.ru

www.obrazovanie-kerch.ru

e-mail:[email protected]

г. Керчь, пер Кооперативный 26, ТЦ "Мега" офис 303