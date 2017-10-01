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Приглашаем Вас принять участие в онлайн-голосовании ежегодной премии «Народный бренд». Мы выбираем компании, работающие в Керчи, чья деятельность заметна и прогрессивна.

«Народный бренд» - это благодарность от жителей города фирмам и компаниям за яркую, стабильную активность и деловую репутацию. Включайтесь в программу голосования и отдайте свой голос той фирме или предприятию города, где, по вашему мнению, уровень оказания услуг наиболее высок. Таким образом, Вы поддержите и отблагодарите лучшие предприятия города. И это еще не все! Среди участников голосования будет проводиться розыгрыш призов: каждые две недели – второй и четвертый четверг месяца — будут разыгрывать планшет. Так что, не теряйте времени даром!