Дорогие наши маленькие гости и их родители)
29 октября, Твоя Веранда приглашает на «Детский беспредел», детей от 5 до 12 лет на празднование Хэллоуина!
В нашей программе: фокусы, конкурсы, детский мастер класс, химическое шоу.
Вас ждут в гости приведения, ведьмы)
Дружная атмосфера и море позитива, лучшее времяпровождение для ваших детей.
Начало в 12-00.
Стоимость билета 150 р)
Торопись, количество мест ограничено)
Ищи нас:
Твоя Веранда: ул. Ленина, 43
Бронь столов: +7 978 815 95 16
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