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Дорогие наши маленькие гости и их родители)

29 октября, Твоя Веранда приглашает на «Детский беспредел», детей от 5 до 12 лет на празднование Хэллоуина!

В нашей программе: фокусы, конкурсы, детский мастер класс, химическое шоу.

Вас ждут в гости приведения, ведьмы)

Дружная атмосфера и море позитива, лучшее времяпровождение для ваших детей.

Начало в 12-00.

Стоимость билета 150 р)

Торопись, количество мест ограничено)

Ищи нас:



Твоя Веранда: ул. Ленина, 43

Бронь столов: +7 978 815 95 16

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