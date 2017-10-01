Ребята, мы решили провести розыгрыш и порадовать Вас призами! Чтобы разбавить осеннюю хандру =)
Итак условия просты:
1. Сделать репост этой записи из группы в ВК(Vk.com/iTeam_Kerch) и не удалять со стены вашего ВК до конца розыгрыша (до 01.11.2017)
2. Вступить в группу Vk.com/iTeam_Kerch
По окончанию розыгрыша мы определим 10 ПОБЕДИТЕЛЕЙ
1 место: Беспроводная Bluetooth колонка
2-3 место: Беспроводная селфи-палка с пультом.
4-6 место: Селфи палка
7-10 место: Крутые защитные стекла 4D\5D на вашу модель iPhone, или просто какое вам нужно на выбор!
Всем участникам желаем удачи !
Победители конкурса имеют право обмениваться призами по обоюдному согласию!
Подведение итогов состоится 01.11.2017 в 21:00 и будет опубликован на страничке группы!
Победители определятся генератором случайных чисел.