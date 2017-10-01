На правах рекламы

В Центре современных медицинских технологий «АКВА МЕД МАРИН» ведет прием сосудистый хирург, флеболог – ТАРАН ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ.

Сосудистая хирургия (флебология) - область хирургии, занимающаяся диагностикой и лечением кровеносных и лимфатических сосудов. В последние годы в связи с тем, что был накоплен значительный опыт в области диагностики и лечения заболеваний вен, а также выросла частота обращений за помощью именно по поводу этих заболеваний, флебология выделилась в самостоятельное направление сосудистой хирургии.

Хирург-флеболог – одна из самых востребованных сегодня специальностей. Согласно результатам клинических исследований, проведенных в европейских странах, хроническими заболеваниями вен страдают до 50% населения, причем у 5–15% из них имеются декомпенсированные формы (тромбофлебит глубоких и поверхностных вен, хроническая венозная недостаточность, трофические нарушения кожи (язвы, дерматиты) и т.д.).

Своевременно проконсультировавшись с врачом-флебологом, Вы избежите серьезных последствий заболеваний сосудов — тромбофлебитов, тромбозов, трофических язв, ампутации конечностей, почечной недостаточности, инсульта, разрыва сосуда и др. Расширенные вены или сосудистые звездочки на ногах являются хорошим поводом для встречи с сосудистым хирургом.

Когда требуется консультация флеболога

Вам необходимо обратиться к сосудистому хирургу при следующих симптомах:

тяжесть в ногах;

отеки ног;

синяки на ногах;

сосудистые звездочки на ногах;

расширенные вены;

головные боли;

головокружения;

шум в ушах;

судороги ног;

боль в ногах при ходьбе;

трофические язвына ногах и др.

Кроме того, если Вы страдаете такими заболеваниями как атеросклероз, гипертоническая болезнь, сахарный диабет, инфаркт, инсульт, крайне необходимо провести ультразвуковое обследование сосудистой системы. Это поможет предотвратить осложнения (инсульт, гангрена, почечная недостаточность, тромбоэмболия).

В целях профилактики сосудистых заболеваний людям старше 30 лет необходимо ежегодно посещать флеболога. Женщинам рекомендуется навестить сосудистого хирурга до и после каждых беременностей и родов. Позвольте Вашим ногам выполнять основную функцию, а не бороться с признаками больных вен!

Наш хирург-флеболог ответит Вам на следующие вопросы:

Есть ли у Вас заболевание вен?

Каков прогноз заболевания?

Какие методы лечения могут быть применены для решения Вашей проблемы, какая лечебная тактика оптимальна в Вашем случае?

Каков ожидаемый результат лечения?

Каковы возможные побочные эффекты?

Как предотвратить прогрессирование болезни?

Какие меры профилактики рекомендуются при Вашем заболевании?

Мы проводим диагностику и корректируем лечебный процесс следующих заболеваний:

Аневризма аорты;

Атеросклеротическое поражение аорты и артерий нижних конечностей;

Варикоз малого таза;

Варикозное расширение вен;

Телеангиоэктазии и ретикулярный варикоз («сосудистые звездочки»);

Варикоцеле;

Неспецифический аортоартерит;

Облитерирующий тромбангит;

Окклюзия подключичной артерии;

Острая артериальная непроходимость (тромбозы и эмболии);

Острый тромбофлебит;

Отек ног;

Патологическая извитость сонных артерий;

Посттромбофлебитическая болезнь;

Вазоренальная гипертензия;

Стеноз почечных артерий;

Стеноз внутренней сонной артерии;

Травматические артерио-венозные свищи;

Тромбоз и тромбофлебитглубоких вен;

Трофическая язва;

Флебит;

Хроническая венозная недостаточность;

Лимфостаз.

Диагностика:

всестороннее клиническое и ультразвуковое обследование сосудистой системы: артерий и вен;

ультразвуковое дуплексное сканирование сосудов с цветным картированием кровотока - лучший из современных методов диагностики состояния артерий и вен. УЗИ-диагностика наглядно показывает врачу состояние венозного русла, позволяя ангиохирургу и флебологу подобрать адекватную тактику ведения пациента.

Ультразвуковые сосудистые исследования:

Дуплексное (триплексное) сканирование артерий нижних конечностей;

Дуплексное (триплексное) сканирование артерий верхних конечностей;

Дуплексное (триплексное) сканирование вен нижних конечностей;

Дуплексное (триплексное) сканирование вен верхних конечностей;

Дуплексное (триплексное) сканирование экстракраниальных отделов брахиоцефальных артерий (магистральных артерий головы и шеи);

Дуплексное (триплексное) сканирование почечных артерий;

Дуплексное (триплексное) сканирование брюшной аорты и ее висцеральных ветвей и др.

Наше оборудование

Современная флебология немыслима без точной диагностики!

Центр современных медицинских технологий «АКВА МЕД МАРИН» располагает современным оборудованием, которое помогает выявить любую патологию вен и сосудов на ранних сроках заболевания (первый и единственный в городе ультразвуковой диагностический сканер Экспертного класса SonoScape S40Exp).

Дуплексное сканирование - самое точное исследование, позволяющее врачу выбрать оптимальный метод лечения для каждого пациента. Исследование сочетает допплерографию (регистрацию венозного кровотока) и режим ультразвукового сканирования.

Доверьтесь настоящим экспертам в области флебологии!

Прием ведет сосудистый хирург, флеболог – ТАРАН ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ.

Центр современных медицинских технологий «АКВА МЕД МАРИН» специализируется на предоставлении следующих услуг

Консультации узких специалистов:

Уролог;

Гинеколог;

Нефролог;

Невропатолог;

Отоларинголог (ЛОР);

Офтальмолог;

Хирург;

Сосудистый хирург;

Эндокринолог;

Терапевт;

Дерматовенеролог;

Кардиолог;

Травматолог;

Онколог;

Педиатр;

Детский невропатолог;

Детский хирург;

Детский ортопед.

Медицинские (профилактические) осмотры:

Медицинские комиссии для моряков с выдачей международных сертификатов для работы на морских и речных судах. Прививка вакциной против «Желтой лихорадки» ;

; Медицинская комиссия водолазов;

Предварительный (периодический) медицинский осмотр, работающих во вредных и опасных условиях труда;

Медицинская комиссия декретированного контингента;

Медицинский осмотр кандидатов в водители и водителей транспортных средств всех категорий;

Медицинское освидетельствование граждан для выдачи лицензии на право приобретения, ношения и использования оружия;

Медицинская комиссия государственных служащих;

Медицинская комиссия (форма 086/у);

Медицинская комиссия для трудоустройства.

Прививки для детей вакцинами:

ИНФАНРИКС гекса;

ПЕНТАКСИМ;

ПРИОРИКС.

Фиброгастродуоденоскопия :

проведение биопсии;

гистологические исследования;

уреазный тест.

Полный спектр лабораторных исследований, в том числе:

Общеклинические анализы;

Биохимические исследования;

Определение группы крови, резус-фактора, ВИЧ, гепатиты.

Функциональные исследования:

Периметрия (определение полей зрения);

Офтальмоскопия (осмотр глазного дна);

Биомикроскопия;

Тонометрия (измерение внутриглазного давления;

Аудиометрия (измерение слуха);

Исследования вестибулярного аппарата;

Виброчувствительность;

Динамометрия;

Холодовые пробы;

Цветоощущение;

Спирограмма;

Электрокардиография (ЭКГ);

Реовазограмма (РВГ);

Реоэнцефалограмма (РЭГ);

Флюорография.

Преимуществом нашей клиники продолжает оставаться низкая цена по сравнению со средним уровнем цен в частных медицинских учреждениях города и при этом самое современное оборудование эксперт класса, применяемое для диагностики и лечения заболеваний

Запись на прием осуществляется по телефонам:

+7 (978) 8 47 47 14

+7 (918) 921 25 91

+7 (978) 400 54 17

Мы находимся по адресу: г.Керчь, ул. Кирова, 31А (остановка Еременко)