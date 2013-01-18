В редакцию сайта Керчь.ФМ обратился постоянный читатель и сообщил, что на улице Колхозной находится высоковольтный столб в аварийном состоянии. Мужчина отметил, что они обращался в КРЭС, чтобы заменили столб.
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В редакцию сайта Керчь.ФМ обратился постоянный читатель и сообщил, что на улице Колхозной находится высоковольтный столб в аварийном состоянии. Мужчина отметил, что они обращался в КРЭС, чтобы заменили столб.
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