Керчане, проживающие по улице Колхозная в Керчи обеспокоены тем, что в скором времени столб с проводами обрушится на проезжую часть. Фотографии объекта они прислали в редакцию Керчь.ФМ.

«Пизанский» столб уже так наклонился к дороге, что вот-вот рухнет. И. вроде бы, провода на нем не ахти как тяжелые, да и ветра здесь не такие сильные. Скорее всего, конструкция уже поистаскалась, но нам от этого не легче. Рано или поздно он упадет. Конечно мы допускаем, что это современное решение инженеров и столб стоит в таком положении с целью экономии проводов», - написали керчане.