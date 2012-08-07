В пункте пропуска «Чонгар» украинские пограничники изъяли две книги, напечатанные 135 лет назад. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины, - передает Керчь.ФМ

Книги «История Петра Великого», изданные в 1882 году, обнаружили украинские пограничники в личных вещах 29-летнего жителя Донецкой области, который ехал в Крым на личном авто. По данным украинских пограничников, старинные книги изъяли для определения их исторической и культурной ценности.