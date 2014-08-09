В Крыму оперативники обнаружили запрещенные вещества в приобретенных в ходе контрольной закупки биологически активных добавках (БАДы). Препараты ввозились на полуостров из Украины. Об этом РИА Крым сообщили в пресс-службе Погрануправления ФСБ России по РК, - передает Керчь.ФМ

Выйти на реализаторов сомнительной продукции пограничникам удалось во время мониторинга сайтов, где они обнаружили объявление о продаже БАДов для похудения без разрешительных документов. Купленный у торговца препарат Lida передали специалистам, которые выявили в нем вещество "Сибутрамин" (23,4 гр), включенный в список сильнодействующих веществ.

Все участники незаконного оборота закупленного пограничниками БАДа стали фигурантами уголовного дела, возбужденного по ч. 3 ст 234 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка, сбыт сильнодействующих или ядовитых веществ, не являющихся наркотическими средствами или психотропными веществами).

Торговцам препаратом грозит до 8 лет лишения свободы.