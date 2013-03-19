В Ленинском районе 17 октября сотрудники ГИБДД проведут профилактическое мероприятие «Обгон. Встречная полоса». Об этом сообщает пресс-служба ОМВД России по Ленинскому району, - передает Керчь.ФМ
Ведомство напоминает, что за нарушение правил расположения транспортных средств на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона, согласно КоАП РФ предусмотрено наказание в виде административного штрафа в размере до 2000 рублей. Выезд, в нарушение Правил дорожного движения, на полосу, предназначенную для встречного движения, влечет наложение административного штрафа в размере 5000 рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от 4-х до 6-ти месяцев, а за совершенное повторно – лишение права управления транспортными средствами на срок 1 год.
При обнаружении нарушений правил комментирования просим сообщать администрации.