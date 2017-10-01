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Друзья! Мы рады сообщить Вам, что «Твоя Веранда» запускаем новое меню)

Что сказать? Оно получилось просто отличным!

20 октября вы сможете в этом убедиться! Целый день для Вас будет действовать скидка 30% на все меню)

Презентация нового меню – отличный повод побаловать себя чем-нибудь вкусным)

Уникальные рецепты и оригинальные вкусы блюд из нового меню сделают день ярким, а настроение прекрасным.

Поторопись первыми отведать наши новые блюда.

Ищи нас:

Твоя Веранда: ул.Ленина, 43

Бронь столов: +7 978 815 95 16

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