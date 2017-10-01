Друзья! Мы рады сообщить Вам, что «Твоя Веранда» запускаем новое меню)
Что сказать? Оно получилось просто отличным!
20 октября вы сможете в этом убедиться! Целый день для Вас будет действовать скидка 30% на все меню)
Презентация нового меню – отличный повод побаловать себя чем-нибудь вкусным)
Уникальные рецепты и оригинальные вкусы блюд из нового меню сделают день ярким, а настроение прекрасным.
Поторопись первыми отведать наши новые блюда.
Ищи нас:
Твоя Веранда: ул.Ленина, 43
Бронь столов: +7 978 815 95 16
Следуй за нами:
http://veranda.com.ru/
vk.com/tvoyaveranda
facebook.com/tvoyaveranda/