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Друзья, с 16 октября в отеле La Grace начался тихий сезон!

А это значит, что цены на номера стали ниже)

Осень – прекрасная пора для того что бы провести её в уютной атмосфере с прекрасными видами и вкусной едой). Продолжаем наслаждаться морем, солнцем и комфортными ценами.

Будем рады Вас видеть)))

Ищи нас:

Hotel 'La Grace': поселок Золотое, Казантипский залив, ул. Набережная 1-б

Бронь столов: +7 (978) 784 44 26

Бронь номеров: +7(978) 226 55 93

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vk.com/hotel_la_grace

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http://la-grace.com/