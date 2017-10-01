Друзья, с 16 октября в отеле La Grace начался тихий сезон!
А это значит, что цены на номера стали ниже)
Осень – прекрасная пора для того что бы провести её в уютной атмосфере с прекрасными видами и вкусной едой). Продолжаем наслаждаться морем, солнцем и комфортными ценами.
Будем рады Вас видеть)))
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Hotel 'La Grace': поселок Золотое, Казантипский залив, ул. Набережная 1-б
Бронь столов: +7 (978) 784 44 26
Бронь номеров: +7(978) 226 55 93
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