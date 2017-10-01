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Кол-во детей в группе: до 12 человек.

О группе:

Группа полного дня для детей – это прекрасная возможность малышей побыть в окружении своих сверстников, узнать много нового, интересного и полезного.

Посещение этой группы помогает восполнить недостаток общения малыша с другими детьми. Общаться с одногодками ребенку просто необходимо, ведь уже с раннего возраста нужно развивать свои коммуникативные навыки: учиться находить общий язык не только с детьми своего возраста, но и с педагогами, а также уметь делиться и приходить на помощь.

В процессе данной программы дети привыкают к режиму группы и определенному распорядку дня.

Для записи в группу звоните по номеру: +7 978 7659950



