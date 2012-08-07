За неделю пресекли 61 попытку ввоза в Крым из Украины запрещенных товаров общим весом 181 кг. Об этом сообщает пресс-служба крымского управления Россельхознадзора, - передает Керчь.ФМ

Так, на полуостров пытались провезти 47,8 кг сала, 53,5 кг мяса птицы, 24,5 кг мясных и колбасных изделий, т.д. Кроме того, в Крым не пропустили из Украины собаку и трех котов без ветеринарных сопроводительных документов, а также 4 голубей, которых везли с территории, где возможно распространение птичьего гриппа.

Все товары и животные возвращены в соседнее государство.