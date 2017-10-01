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В Центре современных медицинских технологий «АКВА МЕД МАРИН» проводится УЗИ-диагностика на новейших ультразвуковых диагностических сканерах Экспертного класса SonoScape S40Exp и Премиум класса Toshiba SSA-780A, в том числе и УЗИ детям с применением специальных детских датчиков. Цветной допплер помогает точной диагностике патологии сосудов и сердца у взрослых и детей.

УЗИ – это неинвазивный и безболезненный метод исследования состояния органов и тканей при помощи ультразвуковых волн. Ультразвуковые исследования основаны на способности ультразвука «отражаться» от внутренних органов и тканей, которые имеют различную плотность. Отраженные эхосигналы поступают в усилитель и специальные системы реконструкции, после чего появляются на экране телевизионного монитора в виде изображения.

Области применения:

- Хирургия - Костно-мышечная система - Инвазивные процедуры - Транскраниальные исследования - Щитовидная железа - Молочная железа - Нейрохиругия - Кардиология - Педиатрия - Неонатология - Нейросонография - Сосуды - Брюшная полость - Гинекология - Акушерство - Урология

Компания SonoScape уделила особое внимание допплеровским режимам и является экспертом в своем классе, что позволяет с легкостью, но в то же время с уникальной точностью проводить исследования с постановкой наиболее точного диагноза.

На сегодняшний день УЗИ аппараты в Центре современных медицинских технологий «АКВА МЕД МАРИН» оснащены многофункциональными датчиками, что дает возможность проводить исследования широкого спектра взрослым и детям.

Подготовка к УЗ - исследованию

УЗИ органов брюшной полости (ОБП):

за 2-3 дня до исследования необходимо соблюдать диету: не употреблять в пищу продукты дающие газообразование, свежие овощи, фрукты;

обязательно натощак.

УЗИ мочеполовой системы:

обязательным условием должно быть наполнение мочевого пузыря, так как данный орган служит «акустическим окном» для визуализации исследуемых органов (матки, предстательной железы). За 1-1,5 часа до исследования необходимо выпить около 1 литра негазированной (!) жидкости.

Преимущества УЗИ перед другими методами диагностики:

безопасность и безболезненность;

многофункциональность (с помощью УЗ волн можно оценить состояние органов брюшной полости, малого таза, проанализировать состояние сосудов и кровоток в венах и артериях мозга, шеи, верхних и нижних конечностях во время одного посещения врача);

быстрота (пациент получает диагностическое заключение врача, через 5-10 минут, после окончания обследования);

Аппаратура и наши исследования

Ультразвуковые исследования, доплеровское сканирование сосудов в Центре современных медицинских технологий «АКВА МЕД МАРИН» выполняется при помощи первого и единственного аппарата в Керчи SonoScape S40Exp (экспертного класса, который оснащен множеством новейших функций, многократно улучшающих качество и информативность УЗИ-исследования).

В Центре современных медицинских технологий «АКВА МЕД МАРИН» при помощи профессиональной аппаратуры, проводится:

полный перечень исследований :

сосудов головного мозга;

сосудов верхних и нижних конечностей;

сердца;

поджелудочной железы;

печени;

брюшной полости;

почек;

щитовидной железы;

лимфоузлов;

слюнных желез;

суставов;

органов мошонки;

инородных тел, грыж;

молочных желез;

органов малого таза;

доплерография сосудов внутренних органов;

мышечных тканей (кожа, подкожная клетчатка, мышцы);

многостороннее исследование сердца, при помощи специального набора кардиологических функций;

исследования артериальных и венозных сосудов практически в любой области тела, при помощи 7 различных режимов допплерографии сосудов;

детальное УЗИ плода.

А также:

расширенное цветовое допплеровское картирование;

автоматический сегментный анализ движения миокарда;

тканевой допплер;

CW допплер на линейных датчиках;

режим замедленной перемотки для тщательного исследования работы сердца;

3D/4D режим сканирования;

Соноэластография.

В Центре современных медицинских технологий «АКВА МЕД МАРИН» можно пройти следующие виды детского УЗИ:

брюшной полости;

щитовидной железы;

почек и надпочечников;

вилочковой железы;

головного мозга (нейросонография);

сердца (эхокардиография);

шейного отдела позвоночника;

сосудов нижних и верхних конечностей;

сосудов почек;

сосудов шеи и головы;

суставов (тазобедренных, голеностопных, лучезапястных локтевых, фаланговых, коленных);

желудка новорожденным и детям первых месяцев жизни при дифференциальной диагностике пилоростеноза и пилороспазм;

молочных желез девочкам и грудных желез мальчикам;

мягких тканей;

лимфатических узлов.

ПОДГОТОВКА РЕБЕНКА К УЗИ:

На большинство исследований специальной подготовки не требуется, за исключением:

УЗИ органов брюшной полости: осматривается натощак. Детей 4-5 лет не кормить и не поить в течение 4-5 часов перед УЗИ. У старших детей голодный период увеличивается до 5-6 часов. За 1-2 дня до обследования необходимо исключить продукты, вызывающие вздутие (молоко, газированные напитки, соки, свежие овощи и фрукты, бобовые). Если УЗИ органов брюшной полости будет проводится с определением сократительной функции желчного пузыря, необходимо взять с собой пробный завтрак.

УЗИ почек и мочевого пузыря: делается с наполненным мочевым пузырем - необходимо дать ребенку немного попить то, что он любит за 20-30 мин до обследования и не мочиться.

Обратитесь к педиатру – доктор назначит те виды УЗИ, которые необходимы именно Вашему малышу!

Получение результатов:

Никаких ограничений Вашего привычного режима после исследования не нужно.

Полученные изображения подвергаются тщательному анализу врача ультразвуковой диагностики, с целью получения диагностического заключения.

Результаты исследования выдаются в течение 1-го дня любым удобным для пациента способом:

из регистратуры;

по электронной почте.

Центр современных медицинских технологий «АКВА МЕД МАРИН» специализируется на предоставлении следующих услуг

Консультации узких специалистов:

Уролог;

Гинеколог;

Нефролог;

Невропатолог;

Отоларинголог (ЛОР);

Офтальмолог;

Хирург;

Сосудистый хирург (флеболог);

Эндокринолог;

Гастроэнтеролог;

Ревматолог;

Терапевт;

Дерматовенеролог;

Кардиолог;

Травматолог;

Онколог;

Педиатр;

Детский невропатолог;

Детский хирург;

Детский ортопед;

Детский кардиолог;

Детский уролог-андролог.

Медицинские (профилактические) осмотры:

Медицинские комиссии для моряков с выдачей международных сертификатов для работы на морских и речных судах. Прививка вакциной против «Желтой лихорадки» ;

; Медицинская комиссия водолазов;

Предварительный (периодический) медицинский осмотр, работающих во вредных и опасных условиях труда;

Медицинская комиссия декретированного контингента;

Медицинский осмотр кандидатов в водители и водителей транспортных средств всех категорий;

Медицинское освидетельствование граждан для выдачи лицензии на право приобретения, ношения и использования оружия;

Медицинская комиссия государственных служащих;

Медицинская комиссия (форма 086/у);

Медицинская комиссия для трудоустройства.

Прививки для детей вакцинами:

ИНФАНРИКС гекса;

ПЕНТАКСИМ;

ПРИОРИКС.

Фиброгастродуоденоскопия :

проведение биопсии;

гистологические исследования;

уреазный тест.

Полный спектр лабораторных исследований, в том числе:

Общеклинические анализы;

Биохимические исследования;

Определение группы крови, резус-фактора, ВИЧ, гепатиты.

Функциональные исследования:

Периметрия (определение полей зрения);

Офтальмоскопия (осмотр глазного дна);

Биомикроскопия;

Тонометрия (измерение внутриглазного давления;

Аудиометрия (измерение слуха);

Исследования вестибулярного аппарата;

Виброчувствительность;

Динамометрия;

Холодовые пробы;

Цветоощущение;

Спирограмма;

Электрокардиография (ЭКГ);

Реовазограмма (РВГ);

Реоэнцефалограмма (РЭГ);

Флюорография.

Преимуществом нашей клиники продолжает оставаться низкая цена по сравнению со средним уровнем цен в частных медицинских учреждениях города и при этом самое современное оборудование эксперт класса, применяемое для диагностики и лечения заболеваний!

Запись на прием с 9.00 до 19.00ч (с понедельника по субботу) осуществляется по телефонам:

+7 (978) 8 47 47 14

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Мы находимся по адресу: г.Керчь, ул. Кирова, 31А (остановка Еременко)