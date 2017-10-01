В Центре современных медицинских технологий «АКВА МЕД МАРИН» проводится УЗИ-диагностика на новейших ультразвуковых диагностических сканерах Экспертного класса SonoScape S40Exp и Премиум класса Toshiba SSA-780A, в том числе и УЗИ детям с применением специальных детских датчиков. Цветной допплер помогает точной диагностике патологии сосудов и сердца у взрослых и детей.
УЗИ – это неинвазивный и безболезненный метод исследования состояния органов и тканей при помощи ультразвуковых волн. Ультразвуковые исследования основаны на способности ультразвука «отражаться» от внутренних органов и тканей, которые имеют различную плотность. Отраженные эхосигналы поступают в усилитель и специальные системы реконструкции, после чего появляются на экране телевизионного монитора в виде изображения.
Области применения:
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- Хирургия
- Костно-мышечная система
- Инвазивные процедуры
- Транскраниальные исследования
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- Щитовидная железа
- Молочная железа
- Нейрохиругия
- Кардиология
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- Педиатрия
- Неонатология
- Нейросонография
- Сосуды
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- Брюшная полость
- Гинекология
- Акушерство
- Урология
Компания SonoScape уделила особое внимание допплеровским режимам и является экспертом в своем классе, что позволяет с легкостью, но в то же время с уникальной точностью проводить исследования с постановкой наиболее точного диагноза.
На сегодняшний день УЗИ аппараты в Центре современных медицинских технологий «АКВА МЕД МАРИН» оснащены многофункциональными датчиками, что дает возможность проводить исследования широкого спектра взрослым и детям.
Подготовка к УЗ - исследованию
УЗИ органов брюшной полости (ОБП):
- за 2-3 дня до исследования необходимо соблюдать диету: не употреблять в пищу продукты дающие газообразование, свежие овощи, фрукты;
- обязательно натощак.
УЗИ мочеполовой системы:
- обязательным условием должно быть наполнение мочевого пузыря, так как данный орган служит «акустическим окном» для визуализации исследуемых органов (матки, предстательной железы). За 1-1,5 часа до исследования необходимо выпить около 1 литра негазированной (!) жидкости.
Преимущества УЗИ перед другими методами диагностики:
- безопасность и безболезненность;
- многофункциональность (с помощью УЗ волн можно оценить состояние органов брюшной полости, малого таза, проанализировать состояние сосудов и кровоток в венах и артериях мозга, шеи, верхних и нижних конечностях во время одного посещения врача);
- быстрота (пациент получает диагностическое заключение врача, через 5-10 минут, после окончания обследования);
Аппаратура и наши исследования
Ультразвуковые исследования, доплеровское сканирование сосудов в Центре современных медицинских технологий «АКВА МЕД МАРИН» выполняется при помощи первого и единственного аппарата в Керчи SonoScape S40Exp (экспертного класса, который оснащен множеством новейших функций, многократно улучшающих качество и информативность УЗИ-исследования).
В Центре современных медицинских технологий «АКВА МЕД МАРИН» при помощи профессиональной аппаратуры, проводится:
- полный перечень исследований :
- сосудов головного мозга;
- сосудов верхних и нижних конечностей;
- сердца;
- поджелудочной железы;
- печени;
- брюшной полости;
- почек;
- щитовидной железы;
- лимфоузлов;
- слюнных желез;
- суставов;
- органов мошонки;
- инородных тел, грыж;
- молочных желез;
- органов малого таза;
- доплерография сосудов внутренних органов;
- мышечных тканей (кожа, подкожная клетчатка, мышцы);
- многостороннее исследование сердца, при помощи специального набора кардиологических функций;
- исследования артериальных и венозных сосудов практически в любой области тела, при помощи 7 различных режимов допплерографии сосудов;
- детальное УЗИ плода.
А также:
- расширенное цветовое допплеровское картирование;
- автоматический сегментный анализ движения миокарда;
- тканевой допплер;
- CW допплер на линейных датчиках;
- режим замедленной перемотки для тщательного исследования работы сердца;
- 3D/4D режим сканирования;
- Соноэластография.
В Центре современных медицинских технологий «АКВА МЕД МАРИН» можно пройти следующие виды детского УЗИ:
- брюшной полости;
- щитовидной железы;
- почек и надпочечников;
- вилочковой железы;
- головного мозга (нейросонография);
- сердца (эхокардиография);
- шейного отдела позвоночника;
- сосудов нижних и верхних конечностей;
- сосудов почек;
- сосудов шеи и головы;
- суставов (тазобедренных, голеностопных, лучезапястных локтевых, фаланговых, коленных);
- желудка новорожденным и детям первых месяцев жизни при дифференциальной диагностике пилоростеноза и пилороспазм;
- молочных желез девочкам и грудных желез мальчикам;
- мягких тканей;
- лимфатических узлов.
ПОДГОТОВКА РЕБЕНКА К УЗИ:
На большинство исследований специальной подготовки не требуется, за исключением:
УЗИ органов брюшной полости: осматривается натощак. Детей 4-5 лет не кормить и не поить в течение 4-5 часов перед УЗИ. У старших детей голодный период увеличивается до 5-6 часов. За 1-2 дня до обследования необходимо исключить продукты, вызывающие вздутие (молоко, газированные напитки, соки, свежие овощи и фрукты, бобовые). Если УЗИ органов брюшной полости будет проводится с определением сократительной функции желчного пузыря, необходимо взять с собой пробный завтрак.
УЗИ почек и мочевого пузыря: делается с наполненным мочевым пузырем - необходимо дать ребенку немного попить то, что он любит за 20-30 мин до обследования и не мочиться.
Обратитесь к педиатру – доктор назначит те виды УЗИ, которые необходимы именно Вашему малышу!
Получение результатов:
Никаких ограничений Вашего привычного режима после исследования не нужно.
Полученные изображения подвергаются тщательному анализу врача ультразвуковой диагностики, с целью получения диагностического заключения.
Результаты исследования выдаются в течение 1-го дня любым удобным для пациента способом:
- из регистратуры;
- по электронной почте.
Центр современных медицинских технологий «АКВА МЕД МАРИН» специализируется на предоставлении следующих услуг
Консультации узких специалистов:
- Уролог;
- Гинеколог;
- Нефролог;
- Невропатолог;
- Отоларинголог (ЛОР);
- Офтальмолог;
- Хирург;
- Сосудистый хирург (флеболог);
- Эндокринолог;
- Гастроэнтеролог;
- Ревматолог;
- Терапевт;
- Дерматовенеролог;
- Кардиолог;
- Травматолог;
- Онколог;
- Педиатр;
- Детский невропатолог;
- Детский хирург;
- Детский ортопед;
- Детский кардиолог;
- Детский уролог-андролог.
Медицинские (профилактические) осмотры:
- Медицинские комиссии для моряков с выдачей международных сертификатов для работы на морских и речных судах. Прививка вакциной против «Желтой лихорадки»;
- Медицинская комиссия водолазов;
- Предварительный (периодический) медицинский осмотр, работающих во вредных и опасных условиях труда;
- Медицинская комиссия декретированного контингента;
- Медицинский осмотр кандидатов в водители и водителей транспортных средств всех категорий;
- Медицинское освидетельствование граждан для выдачи лицензии на право приобретения, ношения и использования оружия;
- Медицинская комиссия государственных служащих;
- Медицинская комиссия (форма 086/у);
- Медицинская комиссия для трудоустройства.
Прививки для детей вакцинами:
- ИНФАНРИКС гекса;
- ПЕНТАКСИМ;
- ПРИОРИКС.
Фиброгастродуоденоскопия :
- проведение биопсии;
- гистологические исследования;
- уреазный тест.
Полный спектр лабораторных исследований, в том числе:
- Общеклинические анализы;
- Биохимические исследования;
- Определение группы крови, резус-фактора, ВИЧ, гепатиты.
Функциональные исследования:
- Периметрия (определение полей зрения);
- Офтальмоскопия (осмотр глазного дна);
- Биомикроскопия;
- Тонометрия (измерение внутриглазного давления;
- Аудиометрия (измерение слуха);
- Исследования вестибулярного аппарата;
- Виброчувствительность;
- Динамометрия;
- Холодовые пробы;
- Цветоощущение;
- Спирограмма;
- Электрокардиография (ЭКГ);
- Реовазограмма (РВГ);
- Реоэнцефалограмма (РЭГ);
- Флюорография.
Преимуществом нашей клиники продолжает оставаться низкая цена по сравнению со средним уровнем цен в частных медицинских учреждениях города и при этом самое современное оборудование эксперт класса, применяемое для диагностики и лечения заболеваний!
Запись на прием с 9.00 до 19.00ч (с понедельника по субботу) осуществляется по телефонам:
+7 (978) 8 47 47 14
+7 (918) 921 25 91
+7 (978) 400 54 17
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Мы находимся по адресу: г.Керчь, ул. Кирова, 31А (остановка Еременко)