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Гастро-Этно-Познавательно-Развлекательный РАЙ

Краевой праздник «День станицы «Атамань»!

Едем закрывать сезон станицы!

21 октября состоится Главный Фестиваль сезона – «День станицы «Атамань» – позитивный разгуляй который запомнится надолго.

28 октября – «Добра рыбка, гарна юшка».

Это идеальное место для отдыха всей семьи: покушать, погулять, насладиться – всё, что душа пожелает!!!

Стоимость: 1250/1150 руб. + вх. билеты.

ОТЛИЧНАЯ ЦЕНА, ОТЛИЧНЫЙ ТУР,

ОТЛИЧНОЕ ВРЕМЯ – НЕ ПРОПУСТИ!!!

КРАСОТЫ АДЫГЕИ

«ЛАГО-НАКИ, ГУАМКА +термы и сплав»

От восторга захватывает дух!!!

ЛУЧШЕЕ ПУТЕШЕСТВИЕ С ЛУЧШЕЙ ЦЕНОЙ!

Адыгея по праву является самым красивым регионом России. Она привлекает к себе удивительно красивой природой, чистым воздухом, богатой историей и развитой инфраструктурой.

Мы хотим, чтоб Ваш отдых с Феерией был ЛУЧШИМ:

лучшая ЦЕНА ТУРА - 5950 руб!!!

лучший отдых в красивейшем регионе России + масса развлечений - рафтинг, термы, прогулка на эксклюзивном паровозике по ущелью, посещение обустроенной пещеры, которая удивит своими реками и озером;

лучшее время для посещения – Осень (красота и яркость осеннего убранства природы, наслаждение термальными источниками в полной мере);

лучшие даты для поездки 4,5 Ноября, а 06.11- выходной, отдыхаем и делимся впечатлениями.

НЕ УПУСТИ ШАНС заполучить ВСЁ САМОЕ ЛУЧШЕЕ!!!

Даты: 4-5 ноября 4 ноября – День народного единства, 3 дня выходных!!

Длительность: 2 дня Это отличный повод для двухдневной поездки!

Запись уже стартовала, тел. +7978-051-88-20

Подробнее по ссылке: http://feeriatravel.ru/products/25187657

Пора бронировать Новогодние туры

на Ленина 5!!!

АВТОБУСНЫЕ ТУРЫ НА ОСЕНЬ

Морской музей ждет гостей!

в понедельник, среду и пятницу в 11-00 и в 15-30 на Свердлова, 2

Узнайте множество интересных фактов о морской флоре и фауне, а великое множество наших экспонатов поразят не только детей, но и взрослых! Экскурсии проводят ученые института ЮгНИРО!!! Стоимость: 150 руб. взр./ 100 руб. дет.

Звоните! +7(978) 051 88 20 Юлия.

Потрясающая Казань

Казань - Чебоксары - Йошкар-Ола

Казань — столица Республики Татарстан. Казань интересна своей тысячелетней историей, свидетельством гармоничного сочетания русской и татарской культур.

Продолжительность от: 3 д/2 н, стоимость от: ½DBL 15 000 руб.

Лояльная Италия

Италия — одна из самых романтичных и посещаемых стран мира. Каждый ее уголок неповторим и уникален. Огромное количество античных и средневековых памятников.

Цена за 7 ночей от 33 500 руб.!!

Великолепие Осенней Грузии Экскурсионные туры

Все мы наслышаны о легендарном грузинском гостеприимстве. А ну-ка убедись!

Приходите к нам в офис на Ленина, 5 – подберём наилучший маршрут на удобные даты!

Длительность тура: от 4 ней и более, стоимость: ½ DBL от 13 957 руб.

Турция: потрясающие экскурсионные туры

Маршрут: АНТАЛЬЯ - КОНЬЯ - КАППАДОКИЯ - АНКАРА – СТАМБУЛ

(или АНТАЛЬЯ – ПАМУККАЛЕ – ЭФЕС – АЙВАЛЫК – ТРОЯ – СТАМБУЛ)

06.11, 17.11, 24.11 из Краснодара, перелёт включён в стоимость!!!

8 и 7 Дней, стоимость от 21 000 руб.

На Ленина 5 огромный выбор интересных предложений! Заходите в гости!

Наши услуги:

Авиакасса: выгодно и удобно

Визы, загран паспорта, восстановление документов и прочее (в т.ч. укр.)

Туры по Крыму, Кубани, России

Зарубежные туры

Гид в Ваше авто ;

Индивидуальные экскурсии по городу на нашем авто.

Получить информацию по интересующей услуге Вы можете любым удобным способом:

по телефонам: +7(978)830-09-08,

+7(978)816-87-88,

+7(978)051-88-20,

а также: feeriatravel.ru/,

vk.com/kerch_feeria,

[email protected]

Приходите за зарубежными турами!

Интересное предложение:

Даём Европу за 99 €!

Все это ждет Вас на Ленина, 5.

Работаем с 10-00 до 19-00

Приятного Вам путешествия и ярких впечатлений!