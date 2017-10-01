Гастро-Этно-Познавательно-Развлекательный РАЙ
Краевой праздник «День станицы «Атамань»!
Едем закрывать сезон станицы!
21 октября состоится Главный Фестиваль сезона – «День станицы «Атамань» – позитивный разгуляй который запомнится надолго.
28 октября – «Добра рыбка, гарна юшка».
Это идеальное место для отдыха всей семьи: покушать, погулять, насладиться – всё, что душа пожелает!!!
Стоимость: 1250/1150 руб. + вх. билеты.
ОТЛИЧНАЯ ЦЕНА, ОТЛИЧНЫЙ ТУР,
ОТЛИЧНОЕ ВРЕМЯ – НЕ ПРОПУСТИ!!!
КРАСОТЫ АДЫГЕИ
«ЛАГО-НАКИ, ГУАМКА +термы и сплав»
От восторга захватывает дух!!!
ЛУЧШЕЕ ПУТЕШЕСТВИЕ С ЛУЧШЕЙ ЦЕНОЙ!
Адыгея по праву является самым красивым регионом России. Она привлекает к себе удивительно красивой природой, чистым воздухом, богатой историей и развитой инфраструктурой.
Мы хотим, чтоб Ваш отдых с Феерией был ЛУЧШИМ:
- лучшая ЦЕНА ТУРА - 5950 руб!!!
- лучший отдых в красивейшем регионе России + масса развлечений - рафтинг, термы, прогулка на эксклюзивном паровозике по ущелью, посещение обустроенной пещеры, которая удивит своими реками и озером;
- лучшее время для посещения – Осень (красота и яркость осеннего убранства природы, наслаждение термальными источниками в полной мере);
- лучшие даты для поездки 4,5 Ноября, а 06.11- выходной, отдыхаем и делимся впечатлениями.
НЕ УПУСТИ ШАНС заполучить ВСЁ САМОЕ ЛУЧШЕЕ!!!
Даты: 4-5 ноября 4 ноября – День народного единства, 3 дня выходных!!
Длительность: 2 дня Это отличный повод для двухдневной поездки!
Запись уже стартовала, тел. +7978-051-88-20
Подробнее по ссылке: http://feeriatravel.ru/products/25187657
Пора бронировать Новогодние туры
на Ленина 5!!!
АВТОБУСНЫЕ ТУРЫ НА ОСЕНЬ
Морской музей ждет гостей!
в понедельник, среду и пятницу в 11-00 и в 15-30 на Свердлова, 2
Узнайте множество интересных фактов о морской флоре и фауне, а великое множество наших экспонатов поразят не только детей, но и взрослых! Экскурсии проводят ученые института ЮгНИРО!!! Стоимость: 150 руб. взр./ 100 руб. дет.
Звоните! +7(978) 051 88 20 Юлия.
Потрясающая Казань
Казань - Чебоксары - Йошкар-Ола
Казань — столица Республики Татарстан. Казань интересна своей тысячелетней историей, свидетельством гармоничного сочетания русской и татарской культур.
Продолжительность от: 3 д/2 н, стоимость от: ½DBL 15 000 руб.
Лояльная Италия
Италия — одна из самых романтичных и посещаемых стран мира. Каждый ее уголок неповторим и уникален. Огромное количество античных и средневековых памятников.
Цена за 7 ночей от 33 500 руб.!!
Великолепие Осенней Грузии Экскурсионные туры
Все мы наслышаны о легендарном грузинском гостеприимстве. А ну-ка убедись!
Приходите к нам в офис на Ленина, 5 – подберём наилучший маршрут на удобные даты!
Длительность тура: от 4 ней и более, стоимость: ½ DBL от 13 957 руб.
Турция: потрясающие экскурсионные туры
Маршрут: АНТАЛЬЯ - КОНЬЯ - КАППАДОКИЯ - АНКАРА – СТАМБУЛ
(или АНТАЛЬЯ – ПАМУККАЛЕ – ЭФЕС – АЙВАЛЫК – ТРОЯ – СТАМБУЛ)
06.11, 17.11, 24.11 из Краснодара, перелёт включён в стоимость!!!
8 и 7 Дней, стоимость от 21 000 руб.
На Ленина 5 огромный выбор интересных предложений! Заходите в гости!
Наши услуги:
- Авиакасса: выгодно и удобно
- Визы, загран паспорта, восстановление документов и прочее (в т.ч. укр.)
- Туры по Крыму, Кубани, России
- Зарубежные туры
- Гид в Ваше авто;
- Индивидуальные экскурсии по городу на нашем авто.
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+7(978)816-87-88,
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Все это ждет Вас на Ленина, 5.
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