В дежурную часть ОМВД России по Ленинскому району поступило сообщение от жительницы одного из сел района о краже из дома 4 тысяч рублей.

Об этом сообщает пресс-служба ОМВД России по Ленинскому району, - передает Керчь.ФМ

В результате проверки полиция установила личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый и не работающий 30-летний местный житель.

Мужчина признался, что пришел домой к бывшей гражданской супруге и, увидев на полке деньги, похитил их. Деньги потратил на приобретение билета. Однако отъезд подозреваемого предотвратил полицейский.

В отношении мужчины отдел дознания ОМВД России по Ленинскому району возбудил уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража).

Санкцией статьи предусмотрено максимальное наказание - до двух лет лишения свободы.