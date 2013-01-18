В Керчи 18 октября ночью в Аршинцево, на улице Орджоникидзе, сгорела иномарка. Как рассказали Керчь.ФМ хозяева автомобиля, вечером около машины ходили несколько человек. Это они увидели, когда стояли на балконе. Позже керчане зашли в квартиру и услышали взрыв. После керчане увидели, как горит их авто. Пострадавшие предполагают, что им в машину кинули бутылку с взрывоопасной смесью.

Сейчас хозяева иномарки ожидают правоохранителей из Симферополя.

Напомним, 1 октября в районе «Института», сгорела иномарка.