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Абитуриентам 2018 года, а также их родителям!

НЕ УПУСТИТЕ УНИКАЛЬНУЮ ВОЗМОЖНОСТЬ КАЧЕСТВЕННО ПОДГОТОВИТЬСЯ К УСПЕШНОМУ ПОСТУПЛЕНИЮ В ВУЗы. Школа-гимназия № 1 ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР НА ВОСЬМИМЕСЯЧНЫЕ КУРСЫ УЧАЩИХСЯ 10,11 КЛАССОВ, А ТАКЖЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ И ВЫПУСКНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ для подготовки к поступлению в высшие учебные заведения России, а также повышения уровня знаний для дальнейшего успешного обучения. Предметы подготовки выбираются согласно пожеланию обучаемых. График обучения : понедельник – пятница с 16.10 до 19.00; суббота – с 10.00 до 18.20. Начало обучения с 30 октября 2017 года. Запись производится заблаговременно в Гимназии №1 Стоимость 1 часа любого предмета ≈ 90 рублей Для Вас на курсах работают лучшие учителя и преподаватели нашего города. Занятия проходят на базе Гимназии №1 город Керчь, ул. Студенческая, 5 (гимназия №1), Остановка «ЛУЧ», Тел.: +7 978 027 1620, (06561) 6-55-09 Сайт: http :// www . shkod -к erch . ru (раздел: «Платные образовательные услуги») Будем рады помочь Вам и Вашим детям!

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