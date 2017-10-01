НЕ УПУСТИТЕ УНИКАЛЬНУЮ ВОЗМОЖНОСТЬ КАЧЕСТВЕННО ПОДГОТОВИТЬСЯ
К УСПЕШНОМУ ПОСТУПЛЕНИЮ В ВУЗы.
Школа-гимназия № 1
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР
НА ВОСЬМИМЕСЯЧНЫЕ КУРСЫ
УЧАЩИХСЯ 10,11 КЛАССОВ,
А ТАКЖЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ И ВЫПУСКНИКОВ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
для подготовки к поступлению
в высшие учебные заведения России,
а также повышения уровня знаний
для дальнейшего успешного обучения.
Предметы подготовки выбираются согласно пожеланию обучаемых.
График обучения:
понедельник – пятница с 16.10 до 19.00;
суббота – с 10.00 до 18.20.
Начало обучения с 30 октября 2017 года.
Запись производится заблаговременно
в Гимназии №1
Стоимость 1 часа любого предмета ≈ 90 рублей
Для Вас на курсах работают лучшие учителя и преподаватели нашего города.
Занятия проходят на базе Гимназии №1
город Керчь, ул. Студенческая, 5 (гимназия №1), Остановка «ЛУЧ»,
Тел.: +7 978 027 1620, (06561) 6-55-09
Сайт:http://www.shkod-кerch.ru
(раздел: «Платные образовательные услуги»)
Будем рады помочь Вам и Вашим детям!