28-го октября, с 11:00 до 12:30 в кафе Bon Appetit пройдет познавательный мастер-класс по вырезанию ПРАЗДНИЧНЫХ ФОНАРЕЙ из тыквы и апельсина. Какой Halloween без Светильника Джека?
Это Ваша возможность приятно провести время со своим ребенком, отвлечься от ежедневной суеты и спешки, ведь ничто так не умиротворяет, как работа руками.
Мастер поделиться с Вами интересной техникой вырезания символа осени - тыквы. Вы уйдете домой с готовыми фонариками, которые будут не только радовать и греть Вас воспоминаниями. Говорят, из тыквы получаются вкусные кексы и каши? :)
Принять участие в мастер - классе могут как дети (от 5-ти лет), так и взрослые. Юные участники должны быть обязательно в сопровождении родителя!
Стоимость участия - 399 р.
1 билет приобретается на 1-го участника с возможностью изготовить 2 фонарика, либо на 1 пару (ребенок + взрослый), также с возможностью изготовить 2 изделия.
Дополнительная информация и бронь билетов по телефону - +7 978 816 888 6.
Количество мест ограничено!
Мы находимся:
ул. Ленина, 28.
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