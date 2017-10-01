Завтра суббота, а значит в наших магазинах Новый завоз.
Внимание! Акция! С 21 по 28 октября обувь в магазине на Кирова 500 рублей за килограмм
Вас ждет одежда осенне-зимнего сезона.
Приходите, мы не обманем ваших ожиданий.
В обоих магазинах будут большое предложение домашней одежды из фланели, байки и флиса.
Некоторые товары, которые будут представлены на Пролетарской.
Товары, которые будут предложены на Кирова.
Внимание! Напоминаем, деловые мужские костюмы и женские вечерние платья представлены в магазине по адресу Кирова,119.
Ждем вас по адресу:
Кирова,119 (бывший Ощадбанк ) с 10-00 до 18-00
Пролетарская,11 ( вход в Чистый Дом ) с 9-00 до 17-00