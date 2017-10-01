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Завтра суббота, а значит в наших магазинах Новый завоз.

Внимание! Акция! С 21 по 28 октября обувь в магазине на Кирова 500 рублей за килограмм

Вас ждет одежда осенне-зимнего сезона.

Приходите, мы не обманем ваших ожиданий.

В обоих магазинах будут большое предложение домашней одежды из фланели, байки и флиса.

Некоторые товары, которые будут представлены на Пролетарской.

Товары, которые будут предложены на Кирова.

Внимание! Напоминаем, деловые мужские костюмы и женские вечерние платья представлены в магазине по адресу Кирова,119.

Ждем вас по адресу:

Кирова,119 (бывший Ощадбанк ) с 10-00 до 18-00

Пролетарская,11 ( вход в Чистый Дом ) с 9-00 до 17-00