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Возраст: от 2-х лет.



О группе:

Группа неполного дня для детей – это прекрасная альтернатива детскому саду! Пока Вы занимаетесь своими делами, Ваш ребенок сможет узнать много нового, интересного и полезного, отдохнуть, развлечься и подружиться со сверстниками.



Посещение этой группы помогает восполнить недостаток общения малыша с другими детьми. Контакты со сверстниками ребенку просто необходимы, ведь уже с раннего возраста нужно развивать свои коммуникативные навыки: учиться находить общий язык со сверстниками, педагогами, уметь делиться, приходить на помощь.

В процессе данной программы дети привыкают к режиму группы и определенному распорядку дня.

Для записи в группу звоните по номеру: +7 978 7659950