Возраст: от 2-х лет.
О группе:
Группа неполного дня для детей – это прекрасная альтернатива детскому саду! Пока Вы занимаетесь своими делами, Ваш ребенок сможет узнать много нового, интересного и полезного, отдохнуть, развлечься и подружиться со сверстниками.
Посещение этой группы помогает восполнить недостаток общения малыша с другими детьми. Контакты со сверстниками ребенку просто необходимы, ведь уже с раннего возраста нужно развивать свои коммуникативные навыки: учиться находить общий язык со сверстниками, педагогами, уметь делиться, приходить на помощь.
В процессе данной программы дети привыкают к режиму группы и определенному распорядку дня.
Для записи в группу звоните по номеру: +7 978 7659950