Крымский гарнизонный военный суд вынес обвинительный приговор двум офицерам севастопольской воинской части, которые были задержаны при попытке контрабанды на территорию Украины военного оборудования через пункт пропуска «Армянск».Об этом сообщает Крыминформ, - передает Керчь.ФМ

Как следует из приговора суда, текстом которого располагает Крыминформ, старший лейтенант и капитан в составе организованной группы пытались вывезти из Крыма в Украину оборудование военного назначения, которое могло быть использовано при создании военной техники. В частности, военных вертолетов Ка-27, К-50, Ка-52, Ми-8Т, Ми-24, Ми-26, вооружения военных самолетов Миг-29 и Су-27, а также средств доставки оружия массового поражения – дальнего бомбардировщика Ту-22М3.

«Противоправная деятельность указанных лиц была пресечена благодаря слаженным действиям сотрудников управления ФСБ России по Черноморскому флоту и Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым», – отмечается в приговоре суда.

Действия подсудимых суд квалифицировал по части 3 статьи 30, части 3 статьи 226.1 УК РФ (контрабанда огнестрельного оружия или его основных частей, взрывных устройств, боеприпасов, оружия массового поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной военной техники, а также материалов и оборудования, которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной военной техники, совершенная организованной группой).

В соответствии с приговором суда, старшему лейтенанту назначено наказание в виде 3,5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года и штрафом в размере 300 тыс руб, капитану – в виде 3 лет лишения свободы условно с 3-летним испытательным сроком и штрафом в размере 200 тыс руб.

Приговор суда первой инстанции пока не вступил в законную силу.

Ранее Армянский городской суд Крыма вынес приговор в отношении других участников преступной группы. Так, организатор группы приговорен к наказанию в виде 4 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 4 года и штрафом в размере 500 тыс руб. Также одна из участниц преступной группы приговорена к 3 годам лишения свободы условно с испытанием на срок 4 года и штрафом в размере 300 тыс руб.