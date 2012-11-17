На трассе «Белогорск – Нижнегорский» 19 октября произошло ДТП. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Крыма, - передает Керчь.ФМ
Водитель автомобиля «FIAT BRAVO» не справился с управлением, вылетел в кювет, где машина перевернулась.
На место приехали специалисты 28-й пожарно-спасательной части (пгт. Нижнегорский) 6-го пожарно-спасательного отряда ФПС, сотрудники ГИБДД и бригада скорой медицинской помощи.
При помощи шанцевого инструмента водителя деблокировали из поврежденного автомобиля и передали работникам скорой медицинской помощи.
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