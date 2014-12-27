На центральной площади города 21 октября КГМТУ провело традиционное посвящение в курсанты. Новобранцев поздравило руководство университета, почетные гости, а также керченские творческие коллективы.
Об этом в соцсети сообщил глава администрации Керчи Сергей Бороздин, - передает Керчь.ФМ.
«Ребята-первокурсники присягли на верность вузу и флоту. В торжественной и праздничной атмосфере новоиспечённым студентам вручили их первые билеты курсантов».
Фото: соцсети
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