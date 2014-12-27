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5 Новости » Культура В категориях:

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Первокурсников КГМТУ торжественно посвятили в курсанты

На центральной площади города 21 октября КГМТУ провело традиционное посвящение в курсанты. Новобранцев поздравило руководство университета, почетные гости, а также керченские творческие коллективы. Об этом в соцсети сообщил глава администрации Керчи Сергей Бороздин, - передает Керчь.ФМ. «Ребята-первокурсники присягли на верность вузу и флоту. В торжественной и праздничной атмосфере новоиспечённым студентам вручили их первые билеты курсантов». Фото: соцсети

Служба новостей Керчь.ФМ

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