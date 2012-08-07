С 23 октября стартует второй этап Международного творческого проекта «Мир, поющий перезвоны» под патронатом Министра культуры Республики Крым. Об этом КИА сообщили организаторы, - передает Керчь.ФМ.

По информации организаторов, более 70 музыкантов Франции, Бельгии и Республики Крым объединились, чтобы исполнить музыку выдающегося композитора нашего времени Валерия Гаврилина — симфонию-действо по прочтении Василия Шукшина «Перезвоны».

«Новая постановка не вмещается ни в одни жанровые рамки. Сочетание музыки, пластики танца, хорового исполнения, большой акцент сделан на свет, проекцию, визуальное оформление. «Голос самого Гаврилина» звучит сквозь границы культур и языков. Дополнит спектакль выставка картин, написанных специально для этого проекта, талантливым крымским живописцем Эдуардом Кулиш, которая будет представлена работами, раскрывающими яркие образы «Перезвонов» Гаврилина», — рассказали организаторы.

Так, проект пройдёт 23 в Керчи, а 31 октября в Санкт-Петербурге.

Фото: интернет