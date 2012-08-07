Керченский городской суд вынес приговор в отношении двоих местных жителей. На основании предоставленных прокуратурой доказательств они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный с угрозой применения насилия, опасного для жизни, группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в жилище). Об этом сообщает пресс-служба ведомства, - передает Керчь.ФМ.

Установлено, что осужденные, предварительно отключив свет в квартире 80-летней женщины-инвалида, под видом электриков проникли к ней в жилище и путем угроз похитили имевшиеся деньги и ценности.

С учетом позиции прокурора за совершенное преступление виновным назначено наказание в виде 8,5 лет и 7 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.