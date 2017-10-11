Вечером 21 октября, в 21:50, оперативного дежурного поступило сообщение о том, что в п. Новый Свет, на г. Сокол, трое человек передвигаясь по горной тропе в темное время суток из-за тумана сбились с маршрута, самостоятельно продолжить движение не могут. Требуется помощь спасателей.

Об этом сообщает пресс-служба «Крым-Спас», - передает Керчь.ФМ.

К месту вызова выехало дежурное отделение Судакского аварийно-спасательного отряда «КРЫМ-СПАС» в составе 4-х человек и 1 ед. техники.

«В 22:50 крымскими спасателями с помощью альпинистского снаряжения были проведены работы по эвакуации пострадавших в безопасное место. Туристам была оказана психологическая помощь, а также проведена разъяснительная беседа о правилах поведения в горах».

В медицинской помощи никто из туристов не нуждался. Спасёнными оказались жители города Керчь: мужчина 1980 г.р. и две женщины, 1975 г.р. и 1986 г.р.

Фото: пресс-служба