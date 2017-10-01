Количество новорожденных в Крыму за девять месяцев текущего года сократилось в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, в то же время количество браков возросло. Соответствующие данные обнародовало министерство юстиции республики, - передает Керчь.ФМ.

«За девять месяцев 2017 года в Республике Крым зарегистрировано 15 735 новорожденных и 10 677 браков. Соответствующие данные по рождениям в этом году меньше цифр в прошлом – тогда родилось порядка 17 тысяч детей, однако данные по бракам, напротив, возросли: в период с января по октябрь 2016 года было создано всего 9 997 семей», – рассказали в пресс-службе министерства.

По данным минюста, больше всего рождений зафиксировано в Симферополе – 4 370 новорожденных, а также в Симферопольском районе (1 158), Ялте (1 005), Керчи (971) и Евпатории (969). Меньше всего детей родилось в Армянске, где данный показатель составил 168 человек, а также Раздольненском (184), Первомайском (197), Черноморском (227), Советском районах (276) и в Судаке (276).

По количеству браков также лидирует Симферополь, где за истекший период было создано 3 347 семей. В числе лидеров Ялта (1 023), Евпатория (841), Керчь (826) и Феодосия (602). Наименьшие показатели зафиксированы в Раздольненском районе, где было заключено 111 браков.

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