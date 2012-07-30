В редакцию Керчь.ФМ постоянный читатель прислал видео, из-за чего произошла авария в пятницу на Ворошиловком кольце. Напомним, столкнулись микроавтобус и легковушка.

Водитель микроавтобуса ехал в рыбный порт и остановился спросить у владельца видеорегистратора, как проехать. После, он развернул микроавтобус по дороге с односторонним движением. Момента самой аварии не видно, но как только автор видео подъехал к светофору, машины уже стояли разбитые.

Фото: архив