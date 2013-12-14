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Керченские стихийщики на центральном рынке сменили место торговли, - читатели

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В редакцию сайта Керчь.ФМ обратились постоянные читатели и сообщили, что стихийщики на центральном рынке сменили место торговли. Теперь они стоят не на мосту, а около входа в рынок. «Что это за беспредел? Одно место запачкали ласково говоря, теперь там стоят. В крытом рыбном корпусе полно свободных мест. Керчане, уважайте себя и не покупайте у них рыбу. Больше всего я поражен с нашего муниципального контроля, что это они за рейд провели и изъяли 18 кг рыбы , когда у них тара по 50 кг минимум, и она там не одна, а с десяток. Сколько можно терпеть этот беспредел? У них с ними договорённость, я понять не могу?», - написал мужчина.

Служба новостей Керчь.ФМ

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