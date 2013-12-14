В редакцию сайта Керчь.ФМ обратились постоянные читатели и сообщили, что стихийщики на центральном рынке сменили место торговли. Теперь они стоят не на мосту, а около входа в рынок.
«Что это за беспредел? Одно место запачкали ласково говоря, теперь там стоят. В крытом рыбном корпусе полно свободных мест. Керчане, уважайте себя и не покупайте у них рыбу. Больше всего я поражен с нашего муниципального контроля, что это они за рейд провели и изъяли 18 кг рыбы, когда у них тара по 50 кг минимум, и она там не одна, а с десяток. Сколько можно терпеть этот беспредел? У них с ними договорённость, я понять не могу?», - написал мужчина.
При обнаружении нарушений правил комментирования просим сообщать администрации.