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от лечебно-диагностического центра «ПРАЙМЕР»

С 24 октября по 26 октября 2017 года сдай анализ на САХАР В КРОВИ и получи рекомендации врача БЕСПЛАТНО!

Запись на акцию по тел. + 7978 0458801 (ул. Сморжевского 4), +79787440645 (ул. Шлагбаумская 38). Анализ крови необходимо сдавать натощак или через 4 часа после еды.

Акция «Сахар под контролем» направлена на раннюю диагностику и профилактику сахарного диабета. Многие ошибочно полагают, что сахарный диабетом страдают люди старше 45 лет, однако сегодня этим недугом болеют подростки и даже дети. Чтобы не допустить развитие сахарного диабета и минимизировать негативные последствия на организм, врачи рекомендуют не менее одного раза в год проводить контрольное измерение уровня сахара в крови даже здоровым людям.

Акцию «Сахар под контролем»! проводит ООО "ПРАЙМЕР", ИНН 9102054851, 295017, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Скрипниченко 30/13, пом.2 * под бесплатной подразумевается получение услуги за 1 руб. Измерение уровня сахара (глюкозы) в крови проводится экспресс-методом.

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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.