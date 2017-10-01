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Обострение сезонной аллергии может вызываться как весенним цветением различных растений, так и осенним пылeниeм ocтaвшиxcя pacтeний и pacпpocтpaнeниeм cпop гpибoв, контактной аллергией на шерсть и даже xoлoдoвaя aллepгия. Аллергические заболевания имеют различные симптомы, которые определяются типом аллергена и индивидуальными особенностями реакции иммунной системы.

Аллергия коварна и нередко маскируется под обычную простуду. Периодическое или постоянное слезотечение, зуд и покраснение глаз, заложен нос, выделения из носа, сезонный насморк, кашель, одышка или высыпания на коже – эти симптомы прямо указывают на возможную аллергическую реакцию. Кроме этого, следует обратить внимание на воспаления и отеки. Если у вас есть один из этих симптомов, обязательно посетите аллерголога*, который поставит точный диагноз. При необходимости врач назначит вам анализ специфических антител. Сдать кровь на анализ вы можете в сертифицированной лаборатории медицинского центра «Салюс».

*Аллерголог – врач, осуществляющий лечение аллергических заболеваний разного рода и обусловленных иммунными факторами синдромов.

В медицинском центре «Салюс» ведёт прием высококвалифицированный аллерголог, обладающий большим практическим опытом.

На прием к аллергологу лучше всего записываться с первыми симптомами заболевания, если предполагается их аллергическое происхождение.

Аллергия не терпит самолечения, поэтому не пытайтесь поставить диагноз самостоятельно. Правильнее обратиться за помощью аллерголога в медицинский центр «Салюс». Квалифицированный врач проведет тесты и исследования, поставит диагноз и назначит лечение, даст консультацию по профилактике аллергических заболеваний.

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