Гражданин Украины, следовавший из Чернигова в Севастополь, пытался провезти через государственную границу России партию импортного мяса. Об этом Крыминформу сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ по Республике Крым, - передает Керчь.ФМ

«В ходе совместного с представителями Крымской таможни осмотра транспортного средства марки Renault, прибывшего в пункт пропуска «Армянск», сотрудниками пограничного контроля выявлены признаки, свидетельствующие о возможном оборудовании тайника», – рассказали в пресс-службе.

Для более глубокого осмотра автомобиля пограничники применили спецсредства и под задними пассажирскими сиденьями обнаружили партию мясной продукции.

После оформления документов иномарку с мясом передали сотрудникам таможенного поста для дальнейшего разбирательства. Нарушителя же отправили обратно в Украину.