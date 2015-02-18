Завтра в Керчи стартует отопительный сезон. Информацию об этом подтвердили в теплоснабжающих организациях города, - передает Керчь.ФМ.
Пресс-служба КрымТЭЦ при этом сослалась на распоряжение городской администрации.
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Завтра в Керчи стартует отопительный сезон. Информацию об этом подтвердили в теплоснабжающих организациях города, - передает Керчь.ФМ.
Пресс-служба КрымТЭЦ при этом сослалась на распоряжение городской администрации.
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