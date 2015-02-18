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5 Новости » Коммуналка В категориях:

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Завтра в Керчи стартует отопительный сезон

Завтра в Керчи стартует отопительный сезон. Информацию об этом подтвердили в теплоснабжающих организациях города, - передает Керчь.ФМ. Пресс-служба КрымТЭЦ при этом сослалась на распоряжение городской администрации.

Служба новостей Керчь.ФМ

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